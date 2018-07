Autoridade do Hamas diz que trégua em Gaza foi adiada

Uma autoridade do Hamas disse nesta terça-feira que os esforços do Egito para firmar uma trégua com Israel foram suspensos porque o governo israelense ainda não respondeu às propostas, indicando que não haverá cessar-fogo até pelo menos quarta-feira.

"O lado israelense ainda não respondeu, então não vamos realizar uma coletiva (de imprensa) nesta noite e precisamos esperar até amanhã", disse o líder sênior do Hamas Ezzat al-Rishq à Reuters. "A trégua está suspensa porque estamos esperando o lado israelense responder", acrescentou ele em uma breve entrevista pelo telefone.