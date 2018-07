Autoridade do Irã nega contato com EUA sobre suposto complô

TEERÃ - Um funcionário da missão do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU) negou nesta sexta-feira, 14, que Teerã tenha estado em contato direto com os Estados Unidos sobre as alegações de que estava por trás de um complô para matar o embaixador saudita em Washington, disse a agência de notícias semi-oficial Mehr.

Veja também:

Obama diz ter provas que ligam Irã a complô

CENÁRIO: Longo histórico, mas não como terrorista

ENTENDA: Dúvidas sobre o complô iraniano

Complô contraria modo de ação de brigada do Irã

GUTERMAN: Irã acha que EUA estão banguelas

"Não houve contato direto entre os dois países", disse à Mehr Alireza Miryousefi, funcionário encarregado dos meios de comunicação na missão do Irã na ONU.

O Departamento de Estado americano disse na quinta-feira que tinha estado em contato direto com o Irã sobre as alegações, o que o governo iraniano nega. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou o Irã que o país enfrentaria sanções mais severas por conta do suposto complô.

Autoridades americanas disseram na terça-feira que tinham desmantelado um plano de dois homens ligados a agências de segurança do Irã para matar o embaixador saudita Adel al-Jubeir, em Washington, além de explodir bombas nas representações diplomáticas da Arábia Saudita e de Israel. Um deles foi preso no mês passado, mas as autoridades acreditam que o outro esteja no Irã.

O Irã qualificou as acusações como "fabricação" planejada para criar tensões nas suas relações com seus vizinhos, que já estão sob pressão devido ao programa nuclear do país.

O Departamento de Tesouro dos EUA disse que está avaliando a imposição de mais sanções contra o banco central do Irã para pôr mais pressão sobre a situação financeira do país e aprofundar seu isolamento no sistema financeiro internacional.

O Irã e os Estados Unidos estão em desacordo sobre o polêmico programa nuclear de Teerã, que Washington e seus aliados temem se destine à fabricação de uma bomba nuclear. O governo iraniano nega, dizendo que só quer gerar eletricidade. O complô eleva a um novo nível as tensões entre a administração Obama e o Irã.