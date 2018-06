Autoridades dos EUA, Irã e UE se reunirão para negociações nucleares na segunda-feira

O vice-chanceler iraniano Abbas Araqchi disse à televisão estatal iraniana em declarações transmitidas neste domingo que a reunião em Genebra também vai discutir as sanções que prejudicaram a economia dependente de petróleo do país, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

"A reunião de amanhã com os norte-americanos será trilateral e Helga Schmidt, vice da chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, estará presente também", disse Araqchi.

Negociações nucleares entre o Irã e seis potências no mês passado em Viena encontraram dificuldades, com cada lado acusando o outro de ter exigências irrealistas nas negociações que pretendem conter o programa atômico de Teerã em troca do fim das sanções econômicas que afetaram sua economia.

Isso levantou dúvidas sobre as perspectivas de um avanço antes do prazo de 20 de julho para encerrar a disputa.