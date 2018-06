Aviação líbia bombardeia militantes islamitas em Benghazi

Dois jatos atacaram uma base da brigada 17 de Fevereiro, um dos grupos armados islamitas operando em Benghazi, e uma outra pertencente a militantes do Ansar al-Sharia, no oeste da cidade, de acordo com uma testemunha da Reuters e um oficial da Força Aérea.

Os ataques são parte de uma campanha de forças irregulares leais ao ex-general do Exército líbio Khalifa Haftar, que no começo do mês lançou operações contra militantes islamitas que, segundo ele, o frágil governo central está sendo incapaz de controlar.

Hospitais locais não informaram de imediato sobre vítimas dos bombardeios. Uma testemunha da Reunires na base 17 de Fevereiro disse que não houve baixas, apenas danos estruturais.

(Reportagem de Ayman al-Warfalli em Benghazi e Ahmed Eludam em Tríplice)