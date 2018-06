Avião de general dos EUA é atingido por foguetes no Afeganistão Insurgentes dispararam dois foguetes contra a principal base aérea da Otan no Afeganistão e danificaram um avião usado pelo Chefe de Estado-Maior do Exército norte-americano, Martin Dempsey, disse um porta-voz da Otan nesta terça-feira. O general não estava a bordo no momento.