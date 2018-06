"Conforme o avião se preparava para pousar no aeroporto de Trípoli, foi atingido por baixo, no banheiro da parte frontal do avião", disse uma fonte da Buraq Air. "O avião pousou em segurança."

O avião da Buraq Air voava de Benghazi, no leste do país, para Trípoli.

(Reportagem de Ghaith Shennib)