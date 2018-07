Aviões sírios bombardeiam bairro de Aleppo após invasão rebelde Aviões militares sírios bombardearam neste domingo um bairro residencial da cidade de Aleppo após rebeldes terem invadido um quartel no local, matando e ferindo dezenas de pessoas e piorando um problema no abastecimento de água na maior cidade do país depois da danificação de um duto, disseram ativistas.