Bala na barriga matou Gaddafi, diz médico

Gaddafi, de 69 anos, foi morto na quinta-feira depois de capturado por combatentes líbios do governo provisório, a quem ele havia chamado de "ratos" no começo da insurreição de oito meses que pôs fim a seus 42 anos no poder.

Ele foi localizado na quinta-feira, quando as forças líbias assumiram o completo controle da cidade-natal de Gaddafi, Sirte.

"Gaddafi foi capturado vivo, mas morreu depois. Houve uma bala e essa foi a causa primária de sua morte; ela penetrou em suas entranhas", afirmou o dr. Ibrahim Tika à TV al Arabiya. "E houve uma outra bala na cabeça, que entrou e saiu".

Antes, o primeiro-ministro do governo provisório líbio, Mahmoud Jibril, ao ler o que disse ser o relatório da autópsia, declarou que Gaddafi foi retirado sem resistência de um "cano de esgoto", alvejado no braço e colocado em um caminhão, que foi então "pego num cessar-fogo" enquanto o levava ao hospital.

Imagens mostravam um homem com os cabelos longos e encaracolados de Gaddafi, coberto de sangue e sofrendo golpes de homens armados.

Tika, que também examinou o filho de Gaddafi, Mo'tassim, disse que ele teria morrido depois do pai.

"Quanto a Mo'tassim, houve um ferimento no peito e logo abaixo do pescoço. Havia outros ferimentos nas costas e nas pernas", disse.

