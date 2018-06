Base da Força Aérea líbia anuncia união a general renegado

"A base da Força Aérea em Tobruk vai se unir... ao Exército sob o comando do general Khalifa Qassim Haftar", disse o comunicado publicado em sites de mídia social. Funcionários da base aérea confirmaram a informação.

A Líbia também prorrogou até 25 de maio o fechamento do aeroporto na cidade de Benghazi, a mais importante no leste do país, por causa da instabilidade na região, disse o diretor do aeroporto. A área foi atacada durante a noite com foguetes Grad.

(Reportagem de Feras Bosalum e Ulf Laessing)