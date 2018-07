Biden: Obama 'não está blefando' sobre parar programa nuclear do Irã

"O presidente dos Estados Unidos não pode e não blefa. O presidente Barack Obama não está blefando", disse ele ao Comitê de Questões Públicas Israelense-Americano (AIPAC) em discurso em sua conferência de política anual.

"Não estamos atrás de guerra. Estamos prontos para negociar pacificamente. Mas todas as opções, inclusive a força militar, estão sobre a mesa", disse Biden.

"Embora essa janela esteja fechando, acreditamos que ainda há tempo e espaço (para a diplomacia)", acrescentou.

Os Estados Unidos e muitos de seus aliados suspeitam que o Irã possa estar usando seu programa nuclear civil como cortina de fumaça para desenvolver armas atômicas, uma possibilidade que Israel, que é vista como a única potência nuclear do Oriente Médio, vê como uma ameaça mortal.

Biden disse que uma bomba nuclear nas mãos iranianas seria uma "ameaça existencial" a Israel, representaria perigo a outros aliados norte-americanos no Oriente Médio e desestabilizaria o mundo.

"Temos um compromisso estratégico compartilhado. Deixe-me esclarecer o que é esse compromisso: é evitar que o Irã adquira uma arma nuclear, ponto", disse ele, mediante muitos aplausos da AIPAC, que reuniu cerca de 13.000 ativistas em Washington nesta semana.

Negociações envolvendo o Irã e as potências mundiais no Cazaquistão sobre o programa nuclear iraniano terminaram na semana passada com um compromisso para uma nova reunião.

O Irã nega que esteja buscando desenvolver um arsenal nuclear.

(Reportagem de Matt Spetalnick e Paul Eckert)