Bomba explode diante do consulado da Tunísia em Trípoli

Vários atentados contra alvos estrangeiros têm sido registrados na Líbia nos últimos meses, num sinal da desordem que toma conta no país desde a deposição do dirigente Muammar Gaddafi, há quase um ano.

Partidários de Gaddafi estão ressentidos com a Tunísia por causa da decisão, tomada no domingo, de extraditar um ex-premiê do regime deposto.

A explosão desta terça-feira destruiu o portão traseiro do consulado e deixou um buraco no chão. O investigador de polícia Motassim Billah Abu Hreiba disse que câmeras de vigilância mostraram a aproximação de um veículo com quatro homens que atiraram a bomba.

(Reportagem de Hadeel Al-Shalchi e Ali Shuaib)