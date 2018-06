Bomba mata 14 em mesquita em Homs, diz TV estatal síria

"Quatorze pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em um atentado terrorista com bomba diante da mesquita Bilal al Habshi... quando as pessoas deixavam o local", informou a TV estatal. A mesquita está localizada na parte de Homs controlada pelo governo.

As autoridades sírias normalmente se referem aos ataques rebeldes como "terroristas", mas não houve como verificar quem foi responsável pela explosão. A TV estatal libanesa Al-Mayadeen, quem tem repórteres na Síria, disse ter sido um carro-bomba.

Centenas de combatentes rebeldes e civis continuam aprisionados em um antigo bairro de Homs, cercados de forças governamentais e milícias pró-Assad. Um acordo acertado durante conversas de paz em Genebra este ano permitiu a saída de alguns civis, mas as negociações subsequentes desmoronaram depois dos embates intensos desta semana.

Cidade com uma população formada por muçulmanos sunitas, alauístas e cristãos, Homs foi o cenário dos primeiros protestos contra Assad em 2011.

Desde então Homs se tornou um símbolo da destruição causada pela guerra civil da Síria. Muitos de seus bairros foram arrasados por bombardeios do exército.

Mais de 150 mil pessoas foram mortas no conflito, um terço delas civis, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entidade anti-Assad sediada em Londres. Milhões fugiram do país.