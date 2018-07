Bomba mata 15 civis no Afeganistão; maio é mês mais violento

O Ministério do Interior informou que oito crianças, quatro mulheres e três homens foram mortos quando uma bomba destruiu o ônibus em que estavam na região de Haji Lahore, no sul da província de Kandahar, uma das áreas mais violentas do país.

O presidente afegão, Hamid Karzai, condenou o ocorrido por meio de um comunicado, descrevendo-o como um ataque covarde por insurgentes que tentam desestabilizar os esforços de paz e reconciliação.

Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques no Afeganistão no sábado, segundo autoridades da área de segurança, a maioria civis. Outros seis civis foram feridos quando insurgentes dispararam morteiros em um distrito na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

A missão da ONU no Afeganistão informou ter registrado 368 mortes de civis relacionadas ao conflito em maio e 593 feridos.

"Mais civis foram mortos em maio do que em qualquer outro mês desde 2007, quando a missão começou a documentar esses dados", disse Georgette Gagnon, diretora do programa da ONU.

"Estamos muito preocupados de que o número de civis sofrendo irá aumentar ainda mais durante a temporada de conflitos do verão, que historicamente eleva o número de civis atingidos."