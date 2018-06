Bombardeio israelense mata dez membros do Exército sírio, diz grupo Ataques da aviação israelense contra posições militares da Síria mataram pelo menos 10 membros do Exército sírio, disse um grupo de monitoramento nesta segunda-feira, um dia depois de Israel afirmar que um ataque vindo do lado sírio matou um menino israelense nas Colinas do Golã.