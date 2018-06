Bombardeio mata ao menos 25 civis no Iêmen

SANAA - Pelo menos 25 pessoas morreram e 70 ficaram feridas em um ataque aéreo à cidade portuária de Al Hudaydah, no Iêmen. O bombardeio foi realizado por uma coalizão árabe, encabeçada pela Arábia Saudita, que teria como alvo o grupo de rebeldes xiitas houthis. A ofensiva atingiu o bairro popular Suq Al Hunud, no centro da cidade. Dentre os feridos, 23 estão em estado grave.

De acordo com um porta-voz do escritório provincial do Ministério de Saúde do país, o bombardeio, efetuado na noite de quarta-feira, destruiu sete casas. Um quartel de segurança da cidade também foi atacado.

O ataque ocorreu poucas horas após os rebeldes comemorarem o segundo aniversário da tomada da capital do Iêmen, Sanaa, que fica a 200 quilômetros de Al Hudaydah, principal porto da região norte do País.

A ofensiva militar começou em março de 2015 em resposta ao avanço do grupo xiita na cidade sulista de Áden, onde o presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi havia estabelecido o governo do país antes de se exilar na Arábia Saudita./EFE e AFP