Bombardeios liderados pelos EUA atingem Kobani, dizem militares Forças lideradas pelos EUA lançaram 12 ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico, na Síria, desde a sexta-feira. Apenas um não ocorreu nas imediações da cidade de Kobani, segundo os norte-americanos. Os ataques em Kobani atingiram duas grandes unidades do Estado Islâmico e destruíram 15 posições do grupo, informou neste sábado a Força Tarefa Conjunta. Um edifício e uma unidade tática também foram destruídos. Outro ataque na Síria, próximo a Hasakah, destruiu duas unidades de guarda do Estado Islâmico, informou o comunicado. Os EUA e outras nações parceiras lançaram três ataques aéreos no Iraque, atingindo uma ponte controlada pelo grupo perto de Erbil. Dois veículos dos militantes foram destruídos perto de Ramadi, e duas posições do EI próximas a Mosul também caíram.