Bombardeios matam 20 em área ao sul de Damasco, dizem moradores

O acampamento palestino de Yarmouk e os bairros no entorno vêm sendo palco dos mais longos combates na capital desde que as forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad, lançaram uma contra-ofensiva para expulsar os rebeldes da cidade, dois meses atrás.

Moradores do acampamento disseram que há duas semanas a área está isolada de bairros vizinhos e que escutam regularmente o barulho de confrontos. Segundo eles, desde a manhã desta quinta feira há pesados bombardeios na área.

Moradores afirmam que as autoridades acreditam que rebeldes antes escondidos em outros distritos tenham se abrigado em Yarmouk. As autoridades suspeitam que os palestinos estejam do lado dos insurgentes.

Forças leais a Assad estão tentando retomar o pleno controle de Damasco ao mesmo tempo que combatem os rebeldes na cidade de Aleppo, no norte do país.

Os persistentes bombardeios em áreas sob controle dos insurgentes em províncias do norte e do sul levaram dezenas de milhares de pessoas a buscar refúgio na Turquia e Jordânia.

(Reportagem de Dominic Evans e Suleiman al-Khalid)