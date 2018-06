Bombardeios na Síria ficam mais eficientes após coordenação de coalizão com curdos

Autoridades curdas disseram que o principal grupo armado curdo da região, o YPG, estava dando coordenadas dos combatentes do Estado Islâmico em Kobani para a aliança liderada pelos EUA, que está bombardeando o grupo tanto no Iraque quanto na Síria.

“Representantes do YPG dizem à coalizão o local dos alvos do EIIL e eles atacam de acordo”, disse Polat Can, um porta-voz do YPG, à Reuters, usando o acrônimo para o Estado Islâmico.

“Alguns dos combatentes bateram em retirada, mas eles se reagrupam e retornam. Mas, como os ataques aéreos estão sendo operados de modo coordenados, eles acertam bem os alvos”, disse ele.

O grupo curdo tem lutado para defender Kobani, também conhecida como Ayn al-Arab, frente a um ataque do Estado Islâmico, que está mais bem equipado e utiliza tanques, artilharia e caminhões-bomba em uma ofensiva que já dura um mês para tomar a estratégica cidade síria perto da fronteira com a Turquia.

Os rebeldes islâmicos assumiram o controle de boa parte do leste e do sul de Kobani, mas não fizeram muito progresso nesta semana. Forças curdas disseram ter retomado áreas no oeste da cidade.

O Estado Islâmico, um grupo que se separou da rede al Qaeda, tomou grandes faixas territoriais no Iraque e na Síria, em um esforço para refazer o mapa do Oriente Médio de acordo com sua visão extremista do Islã.

Militares dos EUA disseram que a coalizão conduziu 21 ataques sobre os militantes perto de Kobani na segunda e terça-feiras, e aparentemente haviam detido o avanço do EIIL na cidade, mas alertaram que a situação permanecia incerta.

O presidente dos EUA, Barack Obama, expressou profunda preocupação na terça-feira sobre a situação em Kobani, assim como na província de Anbar, no Iraque, na qual tropas dos EUA lutaram para manter sob o controle do governo iraquiano durante a guerra. Agora, a província corre o risco de ser tomada por militantes do Estado Islâmico.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que monitora a guerra utilizando uma rede de fontes em campo, disse que os ataques aéreos dos aliados mataram um grupo de combatentes do Estado Islâmico a apenas 50 metros de uma posição curda.

Rami Abdulrahman, que gerencia o Observatório, disse que sete combatentes do EIIL foram mortos em combates com curdos nesta quarta-feira - cinco curdos morreram.

“Os ataques aéreos estão mais sérios do que antes porque a coordenação aumentou nos últimos seus dias”, disse Abdulrahman.