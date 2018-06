Bombas atingem distribuidora de energia em Gaza

Duas bombas de tanques do Exército de Israel atingiram nesta terça-feira uma usina de combustíveis na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pela companhia distribuidora de energia elétrica na região. Segundo as autoridades, até o momento não há vítimas.

Segundo Jamal Dardasawi, porta-voz da empresa de energia, as bombas atingiram um dos três tanques na planta que atualmente armazena combustível. A Faixa de Gaza já convive com racionamento de energia, que está disponível por cerca de três horas por dia. Com o ataque, o governo da Palestina será obrigado a reduzir o consumo ainda mais.

O Exército de Israel ainda não emitiu nenhum comunicado sobre a ofensiva. Fonte: Associated Press.