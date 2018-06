Bombas deixam 21 mortos em restaurantes de Bagdá

A capital iraquiana tem sido alvo de uma onda de ataques no último mês, a maioria reivindicado por militantes do Estado islâmico, que tomaram grandes partes do Iraque e da vizinha Síria.

Doze pessoas morreram no distrito de Talibiya, norte de Bagdá, quando um carro-bomba explodiu em frente a um restaurante e outro no estacionamento.

Uma bomba caseira explodiu perto de um restaurante no bairro Sheikh Omar, em Bagdá, matando dois civis, e mais duas explosões perto de restaurantes no sul da capital deixaram mais sete pessoas mortas, segundo fontes médicas e da polícia.

Militantes do Estado Islâmico se dirigiram em direção a Bagdá em junho, depois de tomarem a cidade de Mosul, mas não capturaram a capital.

(Por Isabel Coles)