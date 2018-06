Bombas matam 11 em restaurantes no centro de Bagdá

A polícia afirmou que a explosão mais violenta aconteceu na praça Tahrir, quando uma bomba colocada em uma sacola plástica foi detonada perto de um restaurante popular. O ataque matou sete pessoas e deixou 11 outras feridas.

Em um incidente separado, quatro pessoas foram mortas e oito ficaram feridas quando uma bomba explodiu perto de um pequeno restaurante no distrito de Sibaa, no centro de Bagdá, afirmaram a polícia e médicos.

Não ficou imediatamente claro por que os restaurantes foram alvo dos ataques e nenhum grupo clamou responsabilidade pelas explosões.

Insurgentes islâmicos sunitas do Estado Islâmico, que controlam grandes partes de território no norte e oeste do Iraque, têm afirmado terem responsabilidade por uma série de explosões e ataques suicidas na capital iraquiana.

(Por Ahmed Rasheed)