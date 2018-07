Bombas matam 21 e ferem 42 na capital do Iraque

As explosões ocorreram numa rápida sequência no distrito de Shurta da capital iraquiana, disseram as fontes.

Uma fonte do hospital confirmou que pelo menos 21 pessoas tinham morrido e 42 tinham ficado feridas, enquanto uma fonte do Ministério do Interior disse que os mortos eram 21 e os feridos 86.

A violência diminuiu consideravelmente no Iraque desde a violência sectária de 2006 e 2007, mas insurgentes ainda promovem bombardeios e outros ataques diariamente.