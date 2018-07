Bombas matam 25 diante de residência oficial no Iraque

Um homem-bomba detonou explosivos e pelo menos um carro foi detonado em frente à casa do governador de Diwaniya, a 150 quilômetros ao sul de Bagdá, durante a mudança de turno dos guardas no posto de controle. A maior parte das vítimas era de membros da segurança, segundo as autoridades.

"Ouvi uma grande explosão e depois outra. Eu abri a porta e vi fumaça branca e senti o cheiro de sangue... Olhei para o lado e vi três guardas mortos no chão", disse Maha al-Sagban, um morador local que teve sua casa danificada.

Muayad al-Ansary, porta-voz do conselho municipal de Diwaniya, informou que o número de mortos era 25, e que outras 35 pessoas ficaram feridas.

Em outro ataque no Iraque, cinco pessoas foram mortas e nove ficaram feridas quando uma bomba explodiu em um restaurante na cidade de Mussayab, cerca de 60 quilômetros ao sul de Bagdá, disse a polícia.

O número de explosões e assassinatos no Iraque caiu consideravelmente desde o auge da violência sectária entre 2006 e 2007, mas a insurgência islâmica sunita ligada à Al Qaeda, outros grupos sunitas e milícias xiitas rivais ainda realizam ataques diários no país.

A violência tem aumentado contra as forças de segurança e autoridades dos governos provinciais, no momento em que as tropas norte-americanas se preparam para a retirada do país até o final do ano, quase oito anos após a invasão para destituir Saddam Hussein.

Diwaniya é uma região pobre de maioria xiita, e diversos grupos armados iraquianos são atuantes na área.