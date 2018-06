Bombas matam mais de 30 no Iraque dias antes de eleições locais

(Texto atualizado às 15h05) BAGDÁ - Carros-bomba e explosões em várias cidades do Iraque, incluindo duas explosões em um posto de controle na área externa do Aeroporto Internacional de Bagdá, mataram pelo menos 33 pessoas nesta segunda-feira, 15, dias antes de eleições provinciais.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques em Bagdá, Kirkuk, Khurmato Tuz e outras cidades do norte ao sul, mas a ala local da Al-Qaeda está empreendendo uma campanha contra os xiitas e o governo para alimentar um confronto sectário.

Os iraquianos vão votar no sábado para os membros dos conselhos provinciais, em uma eleição que é vista como um teste de estabilidade política desde que as últimas tropas dos EUA retiraram-se, em dezembro de 2011. Vários candidatos foram mortos até agora na campanha, incluindo dois políticos moderados sunitas durante o fim de semana.

Os ataques desta segunda-feira foram em sua maioria com carros-bomba, incluindo as duas explosões que mataram dois passageiros em um posto de controle na entrada do aeroporto de Bagdá.