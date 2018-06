Braço armado do Hamas ameaça atacar principal aeroporto de Israel O braço armado do movimento Hamas disse nesta sexta-feira que tem a intenção de lançar foguetes a partir da Faixa de Gaza contra o aeroporto internacional Ben-Gurion, em Tel Aviv, e alertou as companhias aéreas para que não voem para a principal ligação entre Israel e o restante do mundo.