Caças britânicos sobrevoam Iraque, prontos para ataque, diz ministério

LONDRES - Dois caças britânicos sobrevoavam o Iraque e estavam prontos para atingir alvos neste sábado, 27, em sua primeira missão desde que o Parlamento autorizou ataques contra militantes do Estado Islâmico (EI) no país, afirmou o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha.

Dois caças Tornado deixaram a base Akrotini da Força Aérea Real em Chipre às 4h25 (horário de Brasília) seguidos, minutos depois, por um avião de reabastecimento, segundo uma testemunha da agência Reuters.

"Podemos confirmar que ... Tornados da Força Aérea Real continuam a voar sobre o Iraque e estão prontos para serem usados em um ataque caso, e quando, alvos apropriados forem identificados", disse o porta-voz do Ministério de Defesa.

A manobra de sábado foi a primeira vez que aviões britânicos sobrevoaram o Iraque em um papel armado desde que militantes do Estado Islâmico tomaram partes do norte do país, em junho, e declararam um califado incluindo terras já conquistadas na Síria.

O avião britânico se juntou a uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos apoiada por países do Golfo Pérsico e da União Europeia contra o grupo militante.

Seis caças Tornado, normalmente estacionados na base Marham da Força Aérea Real na Inglaterra, estão localizados no leste da ilha do Mediterrâneo desde agosto. Eles foram envolvidos em atividades de inteligência e reconhecimento sobre o Iraque nas últimas seis semanas.

Os britânicos controlam duas bases militares no Chipre, colônia até a independência em 1960. / REUTERS