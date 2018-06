Caças sírios bombardeiam subúrbios no leste de Damasco

Houve grandes explosões e enormes colunas de fumaça quando aviões de guerra fabricados na Rússia atingiram os subúrbios de Zamalka, Irbin e Harasta, disseram.

Um comunicado do Escritório de Mídia de Harasta, uma organização de ativistas, disse que eletricidade, água e as comunicações foram cortadas e que dezenas de feridos no Hospital Nacional de Harasta foram retirados enquanto o bombardeio se aproximava.

Os ativistas também relataram combates no subúrbio de Douma, no nordeste, onde combatentes do Exército Sírio Livre vinham atacando bloqueios de estradas.

Damasco é cercada por distritos sunitas que desempenharam um importante papel nos 19 meses de revolta contra o presidente Bashar al-Assad.

Assad é membro da seita minoritária alauíta, uma ramificação do islamismo xiita que domina a Síria, de maioria sunita, desde os anos 1960, quando oficiais alauítas assumiram o controle da junta militar que havia tomado o poder em um golpe.

