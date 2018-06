Carro-bomba mata 25, incluindo parlamentar, em bairro xiita de Bagdá

A explosão ocorreu no fim da tarde, quando os carros se alinhavam para entrar no bairro rico, onde fica um dos mais sagrados santuários do islã xiita.

A polícia e médicos disseram que Ahmed al-Khafaji, também membro do partido político xiita Badr, estava entre os mortos na explosão. Khafaji foi ainda vice-ministro do Interior, segundo o seu partido.

Cinco policiais também foram mortos, afirmaram fontes médicas e policiais.

Em um incidente separado, uma bomba explodiu em uma movimentada rua do bairro de Al-Qahira, no norte de Bagdá, matando três pessoas que passavam perto, disseram autoridades médicas e policiais.

Al-Qahira é um bairro misto e não ficou claro qual seria o alvo do ataque.

O ataque em Kadhimiya marcou o terceiro dia seguido de atentados a bomba contra esse e outros bairros de maioria xiita da capital iraquiana e arredores. As explosões mataram pelo menos 77 pessoas desde domingo.

O Estado Islâmico, grupo sunita mulçumano conservador radical, assumiu a responsabilidade pela maioria dos ataques contra bairros xiitas desde domingo, em uma tentativa de disseminar o terror em Bagdá.

O grupo tomou o controle de grandes faixas de território no norte e oeste do Iraque e pretende estabelecer um Império Islâmico ao longo dos territórios desses dois países.

