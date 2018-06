Carro-bomba mata ao menos quatro em reduto do Hezbollah no Líbano

Destroços do carro usado no atentado: ao menos quatro pessoas morreram. Foto: Rami Bleibel / Reuters BEIRUTE - Um atentado com um carro-bomba deixou 4 mortos e 26 feridos, em um reduto do Hezbollah na fronteira norte do Líbano com a Síria, nesta quinta-feira, 16. O veículo explodiu perto de um prédio do governo na cidade de Hermel, localizada no norte do vale libanês de Bekaa, em uma área predominantemente muçulmana xiita. A explosão destruiu vidraças e danificou prédios próximos.

Um fotógrafo da Reuters disse ter visto partes de corpos espalhadas pela rua e pessoas com ferimentos provocados por estilhaços na área da explosão, do lado de fora de um edifícios que abriga escritórios do governo. Segundo ele, hospitais estavam em busca de doadores de sangue.

A violência da guerra civil na Síria invadiu o país mediterrâneo e o grupo xiita Hezbollah, principal movimento militar e político do Líbano, enviou combatentes e conselheiros para ajudar o presidente sírio, Bashar al-Assad, membro da minoria alauíta e que enfrenta rebeldes de maioria sunita. / REUTERS