Carro-bomba mata ao menos 40 em mercado no sul do Iraque

Texto atualizado às 10h13

DIWANIYA, IRAQUE - Um carro-bomba explodiu nesta terça-feira, 3, em movimentado mercado de Diwaniya, no sul do Iraque, matando pelo menos 40 pessoas e ferindo 75, segundo autoridades, em mais um episódio na atual onda de ataques sectários.

Veja também:

Iraque enfrenta aumento da violência em junho

Bombas em cidade xiita matam ao menos 7 no Iraque

Atentados no Iraque matam 21 e ferem mais de 100

O atentado ocorreu próximo a uma mesquita xiita na qual os peregrinos se reúnem a caminho de Kerbala, onde celebram nesta semana um dos mais importantes imãs xiitas, Al Mahdi. Após o ataque, a polícia anunciou um toque de recolher parcial e fechou todos os acessos à cidade, 150 quilômetros ao sul de Bagdá.

Além disso, duas bombas deixadas em calçadas por onde passariam peregrinos xiitas mataram quatro pessoas e feriram 21 perto da cidade iraquiana de Kerbala, segundo fontes policiais e hospitalares.

Histórico

Em junho, 237 pessoas morreram e 603 ficaram feridas em atentados no Iraque, segundo contagem da Reuters, o que fez desse um dos meses mais sangrentos no Iraque desde a retirada das tropas norte-americanas, no final de 2011.

Há temores de que o país voltará ao mesmo nível de conflitos sectários de 2006-2007, quando dezenas de milhares de pessoas morreram. A Al Qaeda iraquiana tem reivindicado alguns dos recentes atentados contra os xiitas.