Carro-bomba mata dois na capital da Líbia Pelo menos duas pessoas morreram na explosão de três carros bomba neste domingo perto dos edifícios do Ministério do Interior e do setor de segurança na capital líbia, Trípoli, no primeiro ataque letal desse tipo desde a queda de Muammar Gaddafi no ano passado, disseram fontes do setor de segurança.