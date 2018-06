Carro-bomba mata menina e fere outras 25 no sul da Síria Um carro-bomba matou uma menina nesta segunda-feira e feriu outras 25 em uma escola em Deraa, no sul da Síria, onde há combates esporádicos entre os rebeldes do Exército Livre Sírio e as tropas presidente sírio, Bashar al-Assad, disse um ativista da oposição.