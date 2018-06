Carro da ONU é danificado em explosão na Síria

"Nós fomos observar e depois de um tempo ocorreu um tiroteio", ele disse à Reuters por telefone, acrescentando que o tiroteio foi seguido de uma explosão que danificou o carro.

A equipe com sete integrantes havia perdido seus veículos e tentava organizar um retorno seguro para sua base, disse ele à Reuters sem dar mais detalhes. Outro monitor e um membro do Exército Sírio Livre afirmaram que os monitores estavam com rebeldes do Exército.

Imagens da Internet que ativistas dizem terem sido gravadas em Khan Sheikhoun na terça-feira, mostravam um carro do tipo usado pelos observadores da ONU com estragos na frente que poderiam ter sido causados por uma explosão ou colisão.

"Estamos seguros com o Exército Livre e aguardando por um grupo da ONU para nos buscar", disse um segundo monitor.

