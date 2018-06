Carros-bomba deixam ao menos 24 mortos em cidade síria, diz grupo

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo sedidado na Grã-Bretanha com uma rede de fontes na Síria, disse que um dos carros-bomba atingiu veículos do governo perto de um prédio da agência de segurança do presidente Bashar al-Assad.

Outro atingiu um edifício de segurança do governo e o terceiro foi detonado em um ponto de verificação de uma estrada para a cidade de Idlib. As bombas explodiram com um diferença de poucos minutos entre elas, de acordo com o Observatório.

A agência estatal de notícias Sana disse que 22 pessoas morreram em Idlib em decorrência da explosão de dois carros-bombas, e que outras duas bombas foram desativadas na principal rodovia que leva para Idlib.

A Reuters não pôde verificar de forma independente as informação devido às restrições impostas na Síria à mídia.

(Reportagem de Oliver Holmes)