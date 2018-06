Carros-bomba matam 12 pessoas em Bagdá e Ramadi, no Iraque Carros-bomba mataram 12 pessoas, incluindo cinco soldados, em Bagdá e na cidade iraquiana de Ramadi, no oeste do país, neste sábado, afirmaram fontes da polícia e de serviços médicos, em ataques que se assemelham a operações de militantes do Estado Islâmico.