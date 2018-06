Carros-bomba matam 25 pessoas no Iraque, chefe de polícia é morto em patrulha Três carros-bomba mataram 25 pessoas em um complexo do governo perto da cidade de Baquba, no Iraque, neste domingo, e o chefe da polícia da província de Anbar morreu em patrulha quando supostos militantes do Estado Islâmico explodiram suas fontes de proteção, hospitalares e de segurança, afirmaram fontes.