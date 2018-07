Carros-bomba matam ao menos 14 pessoas no Iraque, dizem fontes

BAGDÁ - Uma série de explosões de carros-bombas matou pelo menos 14 pessoas ao redor do Iraque nesta quarta-feira, 14, véspera do festival muçulmano que marca o início do ano islâmico, informaram fontes da polícia e de hospitais. O mês sagrado de Muharram tem significado especial para os muçulmanos xiitas, principal alvo dos aliados iraquianos da Al-Qaeda e de outros insurgentes sunitas que buscam reacender o tipo de violência sectária que envolveu o país em 2006 e 2007.

O ataque mais letal ocorreu na cidade etnicamente dividida de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte da capital Bagdá, onde quatro bombas plantadas em carros estacionados dispararam ao mesmo tempo, matando nove pessoas e ferindo 30, disse a polícia.

Na cidade de Hilla, 100 quilômetros ao sul de Bagdá, quatro pessoas morreram em uma explosão de um carro-bomba, segundo fontes da polícia e de hospitais. "Um carro-bomba explodiu perto de uma escola de ensino médio para garotas e um mercado de aves lotado. É um ato terrorista realmente terrível", disse a autoridade local Hamza Kadhim, em Hilla.

Outro carro-bomba, que mirava uma autoridade do Ministério do Interior na região central de Bagdá, matou uma pessoa que estava passando pelo local e feriu outras nove, incluindo três policiais, segundo informações da polícia e de hospitais.