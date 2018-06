Catherine Ashton liderará negociações com o Irã

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, deve continuar liderando o grupo de seis países que negocia com o Irã sobre o seu programa nuclear até o fim de novembro, informou um diplomata sênior neste sábado. Na sexta-feira, o Irã e as seis potências mundiais decidiram prorrogar o prazo para as negociações de 20 de julho para 24 de novembro.

Catherine Ashton deve se retirar do cargo de chefe de política externa da UE no fim de outubro. Contudo, o diplomata revelou que ela continuará envolvida nas negociações com o Irã. "O claro entendimento entre os países é de que ela concluirá seu trabalho", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.