Centrífugas do Irã podem encurtar caminho à bomba--premiê de Israel

À medida que o Irã e potências mundiais preparam-se para retomar conversas a fim de aliviar a disputa que tem gerado temores de uma nova guerra no Oriente Médio, Teerã anunciou no fim do mês passado que planejava instalar as novas máquinas em sua nova unidade de enriquecimento de urânio.

A medida salientou o desafio do Irã às demandas internacionais para que não avance no enriquecimento de urânio para o qual Teerã diz que será usado para propósitos civis, mas que tem o potencial de ser usado para fazer material para bombas atômicas.

Netanyahu falou sobre o assunto em um discurso a líderes judaicos norte-americanos e suas palavras vêem antes de uma planejada visita do presidente dos EUA, Barack Obama, em breve.

(Ori Lewis)