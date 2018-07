Chanceler francês vai pressionar por plano da Liga Árabe na ONU

"Ele estará em Nova York na terça-feira para convencer o Conselho de Segurança a assumir suas responsabilidades enquanto se gravam os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime", disse o porta-voz do ministério Bernard Valéro nesta segunda-feira.

O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby, partiu no domingo para Nova York, onde vai se reunir com os representantes do CS na terça-feira e buscar apoio para o plano de paz árabe que pede a renúncia do presidente sírio, Bashar al-Assad.

A França e a Grã-Bretanha esboçaram a resolução em consultas com o Catar e o Marrocos, além de Alemanha, Portugal e Estados Unidos. A resolução destina-se a substituir um documento russo que as delegações ocidentais viram como conveniente demais para Assad.

O esboço de resolução apoiado pelos franceses, e obtido pela Reuters, pede uma "transição política" na Síria. Embora não peça sanções da ONU contra Damasco, diz que o CS poderia "adotar mais medidas" se a Síria não cumprisse os termos da resolução.

"É o momento de o Conselho de Segurança agir para encontrar uma solução para essa crise", disse Valéro a jornalistas.

(Reportagem de John Irish)