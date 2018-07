Chanceleres árabes vão à Gaza em visita de solidariedade

A visita foi planejada em um encontro emergencial da Liga Árabe no Cairo no último sábado, na qual ministros árabes expressaram apoio aos esforços do Egito de tentar chegar a um acordo entre israelenses e palestinos.

"Os ministros de Relações Exteriores de Egito, Marrocos, Palestina, Iraque, Sudão, Catar, Líbano e Jordânia, junto com o ministro de Relações Exteriores da Turquia deixaram Cairo para a cidade de Al-Arish (perto da fronteira egípcia com Gaza), de onde eles irão cruzar o posto de fronteira egípcio de Rafah para Gaza", disse a fonte da Liga Árabe.

Cerca de 110 palestinos morreram em uma semana de conflito, a maioria deles civis, incluindo 27 crianças. Três israelenses morreram na semana passada vítimas dos foguetes disparados em Gaza.

(Reportagem de Yasmine Saleh e Ayman Samir)