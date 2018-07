Chefe da equipe de monitoramento da Liga Árabe vai à Síria

Dabi falou com jornalistas na sede da Liga, no Cairo, depois de conversações com o chefe da Liga, Nabil Elaraby. O primeiro grupo de monitores, com cerca de 50 pessoas, deve viajar para a Síria na segunda-feira.

Chocados com um crescente número de mortos depois que a Síria colocou seus soldados e tanques contra manifestantes antigovernistas, os países árabes têm pressionado Damasco para que permita a entrada de uma equipe, de até 150 observadores, para testemunhar o que está acontecendo lá.

Mas, um dia depois que os representantes da Liga chegaram para preparar a chegada dos monitores, dois ataques simultâneos de carros bombas suicidas atingiram Damasco, matando 44 pessoas no evento mais sangrento na capital desde que os protestos contra o governo começaram em março.

"Estou otimista que a missão dos monitores será bem sucedida e que eventos desse tipo não afetarão a missão," disse Dabi aos jornalistas.

O presidente Bashar al-Assad enviou tanques e soldados para tentar reprimir os nove meses de protestos inspirados em outras revoltas árabes deste ano.

Mas as explosões de sexta-feira, no centro de Damasco, mostraram que houve uma dramática escalada da violência, que as autoridades sírias dizem ser culpa dos grupos armados que, segundo elas, já mataram dois mil soldados e membros das forças de segurança, este ano. A ONU diz que a repressão de Assad já matou cinco mil pessoas.

A missão dos monitores da Liga Árabe é a primeira desse tipo de uma organização caracterizada, até pouco tempo atrás, pelo apoio incondicional aos governantes autocráticos dos seus países membros.