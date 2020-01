Chefe da Guarda Revolucionária do Irã é morto no Iraque

BAGDÁ - O general iraniano Qasem Soleimani, responsável pelos assuntos iraquianos na Guarda Revolucionária do Irã, foi morto em um bombardeio no aeroporto de Bagdá, anunciou nesta quinta-feira, 2, a televisão pública iraquiana. Ele era um dos militares mais poderosos do grupo, considerado terrorista pelos Estados Unidos e Israel.

A morte ocorre em meio a uma elevação na tensão entre Irã e Estados Unidos. No início da semana, a embaixada americana em Bagdá foi alvo de milícias iraquianas pró-Irã, que chegaram a invadir parte do complexo e colocar fogo na recepção. O grupo recuou na quarta-feira, diante das ameaças do presidente americano, Donald Trump, de responder com um ataque a Teerã.

Fontes das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão de paramilitares identificados com o Irã, agora integrados ao Estado iraquiano, informaram à televisão estatal que no ataque também morreu Abu Mehdi Al-Muhandis, número 2 da milícia. / AFP