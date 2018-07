Chefe da ONU diz que massacre põe em dúvida compromisso de Assad O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse nesta sexta-feira que as notícias de um massacre por forças do governo sírio lançam "sérias dúvidas" no compromisso do presidente da Síria, Bashar al-Assad, com um plano de paz mediado pela entidade.