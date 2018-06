Chefe da ONU viajará ao Oriente Médio para tentar acabar com combates O secretário-geral da Organização das Nações Unidos (ONU), Ban Ki-moon, viajará ao Oriente Médio no sábado numa tentativa de colocar fim ao combate entre Israel e palestinos, alarmado com a escalada das ações que inclui uma ofensiva por terra de forças israelenses, disse uma autoridade da organização.