Chefe da ONU visita Líbano enquanto revolta ferve na Síria O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, chegou ao Líbano nesta sexta-feira para discutir ataques contra tropas da paz da ONU no sul do país, um tribunal apoiado pela entidade que indiciou homens do Hezbollah pelo assassinato de Rafik al-Hariri e as revoltas na vizinha Síria.