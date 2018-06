Chefe de área humanitária da ONU se diz 'devastada' sobre Homs

DAMASCO - A chefe de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU), Valerie Amos, disse nesta quinta-feira, 5, que está "devastada" com o que viu no bairro destruído de Baba Amr, na cidade síria de Homs, e está preocupada em saber o que aconteceu com os habitantes de lá.

"Eu fiquei devastada pelo o que vi em Baba Amr ontem (quarta-feira)", disse Valerie, após deixar uma reunião como ministros em Damasco, capital da Síria. "A devastação lá é significativa, essa parte de Homs está completamente destruída e estou preocupada em saber o que aconteceu com a população que vive nesta parte da cidade."

Valerie entrou na Síria junto do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para avaliar a situação em Homs. Ela deve apresentar um relatório ao fim de sua viagem.

Enviado pede calma

O enviado especial conjunto da Liga Árabe e da ONU para a Síria, Kofi Annan, disse também nesta quinta que qualquer militarização adicional da crise síria irá "agravar a situação" no país.

"Espero que ninguém esteja pensando muito seriamente em usar a força nesta situação. Creio que qualquer militarização adicional vai piorar a situação", disse Annan, no Cairo, após reunião com o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby. O enviado deve visitar a Síria em 10 de março para negociar com as autoridades de Damasco.

Segundo a ONU, mais de 7,5 mil civis já morreram na onda de violência na Síria, iniciada há um ano com os protestos contra o regime do presidente Bashar Assad. Damasco culpa grupos armados terroristas pelo caos no país.