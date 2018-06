Chefe de direitos humanos da ONU diz que abusos do governo sírio superam ‘de longe' os dos rebeldes As violações dos direitos humanos por parte das forças do governo sírio "superam de longe" as cometidas pelos grupos armados de oposição, disse nesta terça-feira a chefe de direitos humanos da ONU, Navi Pillay, o que levou o enviado sírio na organização a acusá-la de agir como uma irresponsável "lunática".