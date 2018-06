Clérigo xiita pede que bloco de Maliki escolha novo candidato no Iraque

Maliki tem sido alvo de crescente pressão desde que militantes do Estado Islâmico avançaram sobre o norte e o oeste do Iraque no mês passado, declarando um califado na terra que eles e outros grupos armados sunitas capturaram no Iraque e na Síria.

Em comunicado publicado em sua página na internet no sábado, Sadr disse que Maliki "envolveu a si mesmo e a nós em longos conflitos de segurança e grandes crises políticas" e sugeriu que evitar que Maliki tenha um terceiro mandato seria um "passo bem recebido".

"É necessário demonstrar o espírito nacional e paternal mirando uma meta mais alta e mais amplas de indivíduos e blocos. E por isso, eu quero dizer mudar os candidatos", disse Sadr, que ganhou influência política durante a ocupação dos Estados Unidos.

(Reportagem de Raheem Salman)