Coalizão dos EUA ataca posto militar no leste da Síria

Associated Press

BEIRUTE - A coalizão liderada pelos Estados Unidos atacou uma posição militar no leste da Síria e deixou vários soldados mortos e feridos, informou a emissora de TV estatal síria na segunda-feira, 18.

O ataque aéreo ocorreu por volta da meia-noite (hora local) no vilarejo de al-Hari, perto da cidade de Boukamal, informou a rede, que não ofereceu mais informações sobre vítimas.

Soldados sírios e seus aliados têm conduzido operações contra o grupo extremista do Estado Islâmico a leste do rio Eufrates, enquanto as Forças Democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, estão empreendendo sua própria ofensiva contra a milícia radical na margem oriental.

A coalizão liderada por Washington já atacou as forças pró-governo no passado quando tentaram cortar a margem leste do Eufrates, mas não ficou imediatamente claro se foi o que aconteceu nessa ocasião.

O Estado Islâmico continua controlando pequenas áreas no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque. /AP